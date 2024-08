Estrela da Casa estreia hoje; confira horário e a programação da semana

Com a proposta de unir reality show e competição musical, o Estrela da Casa estreia nesta terça-feira, 13, logo após a novela Renascer. Catorze participantes disputam o prêmio de R$ 500 mil e um contrato com uma gravadora.

A semana no reality, no entanto, inicia na quarta-feira, com o lançamento de uma canção de cada participante. As eliminações serão nas terças-feiras.

Confira horário do reality e a programação semanal do Estrela da Casa.