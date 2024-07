IX Mostra dos Cursos Livres de Teatro começa nesta sexta, 12

Neste fim de semana acontece a IX Mostra dos Cursos Livres de Teatro com experimentos cênicos de criação autoral, apresentados por crianças, adolescentes e adultos dos cursos de iniciação teatral promovido pelo Grupo Arte de Viver.

As apresentações tem início nesta sexta-feira, 12, às 19 horas, e com programação no sábado, 13, e domingo, 14, a partir das 18 horas, sendo realizadas na sede do grupo, localizada no bairro Montese, em Fortaleza.

O acesso é mediante convites distribuídos aos familiares dos alunos e venda de ingressos no local, com valor simbólico para ajudar na manutenção do espetáculo. Informações sobre os valores não foram divulgadas até o momento.