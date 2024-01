Blogueirinha fala de Natal com empresário acusado de racismo

O influenciador viajou junto com o empresário para Orlando, nos Estados Unidos, onde passaram as festividades de Natal juntos . Ao publicar o registro com Rodrigo, internautas relembraram o episódio em que o empresário fez comentários sobre a ganhadora do BBB 20 e da jornalista Maju Coutinho.

Nas redes sociais, o influenciador pediu desculpas e disse não concordar com a opinião das pessoas com quem estava. A foto com Rodrigo também foi apagada do perfil de Blogueirinha no Instagram.

“Queria começar me desculpando e dizer que entendo a gravidade da situação. Eu vim com cinco amigos passar o Natal em Orlando, e fui convidado para uma festa que tinham duzentas pessoas, e não conhecia quase ninguém. Já apaguei a foto, e gostaria de reforçar que não compactuo com as opiniões das pessoas que estavam lá. Espero que entendam, e para mim está servindo de lição. Mais uma vez peço desculpas", escreveu.

Oi gente, vim aqui esclarecer as últimas situações que aconteceram.

Apesar do pronunciamento , os fãs continuaram a cobrar o influenciador ao mostrar que ainda segue o empresário no Instagram e fotos antigas dos dois.