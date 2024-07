Paulo Betti apresenta monólogo em Fortaleza: "O teatro está vivo"

A peça autobiográfica de Paulo Betti segue em cartaz na Caixa Cultural; produção retrata a história de sua infância no interior de São Paulo até o ingresso na Escola de Arte Dramática

O ator Paulo Betti está em Fortaleza com o monólogo “Autobiografia Autorizada” , no qual atua desde 2015. Em turnê pelo Brasil, a peça segue em cartaz na capital cearense até domingo, 28, na Caixa Cultural.

A peça é baseada em textos escritos ao longo da trajetória do artista. A apresentação passa pela infância de Betti, o ingresso na Escola de Arte Dramática e o cotidiano adulto. Por isso, ele representa vários personagens da própria vida, como pai, mãe e avó.

O monólogo, expressa, é um sonho realizado, um fruto de inspiração em atores como Procópio Ferreira e Paulo Goulart. “Quando eu decidi fazer e escrever minha peça, vi que já estava tudo escrito, porque a vida inteira eu tomei notas”.

Ao longo destes nove anos com a produção teatral, ele acrescenta mudanças pessoais e profissionais. “Vou mudando o enfoque. Eu mesmo estou bem mais maduro, quando eu estreei estava nos 60 e, agora, estou com 70”, conta.

“O teatro está vivo”, diz Paulo Betti

Paulo Betti confessa que pensou bastante antes de se expor como autobiografia, por “questões relacionadas a um pudor”. Entretanto, algumas pessoas apontaram fatores importantes em sua história, como o fato do ator ter nascido em uma senzala e ter crescido em um quilombo. “Algumas circunstâncias me levaram a crer ser interessante contar essa história”, afirma.

O artista reitera a importância do contato com o público e crê que as pessoas gostam cada vez mais de frequentar o teatro. “As aulas de teatro estão cheias, o público tem comparecido muito. O teatro está vivo, presente e pulsante”, reforça Betti.

Os espectadores cearenses, assenta Paulo, vão “se identificar com a peça e reconhecer características da própria história”.

Monólogo de Paulo Betti é dirigido por sua filha, Juliana Betti

Por trás da construção da peça está sua filha, a diretora Juliana Betti. Ela dirige o pai ao lado do diretor Rafael Ponzi.