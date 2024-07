Canções de Belchior inspiram peça exibida no Teatro Dragão do Mar

Teatro Dragão do Mar recebe espetáculo teatral baseado em música de Belchior; a peça entra em cartaz no início de agosto

A trama do espetáculo explora uma jornada de pertencimento e compreensão do que é a vida e qual seu valor quando se é alguém vivendo em uma sociedade tradicional, onde o que vale é ser comum.

O Teatro Dragão do Mar recebe a peça de teatro “Nada Como Viver” , inspirada na música de Belchior, nos próximos sábado, 3, e domingo, 4, a partir das 20 horas. A montagem é da Companhia Vira-Folhas.

Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla bilheteria física do Dragão (de terça a domingo, das 14h às 20h), com meia a R$ 20 e inteira a R$ 40.

Repertório da montagem

Os questionamentos da narrativa partem dos versos compostos por Belchior. As ideias principais de “Nada Como Viver” vem de canções como “Apenas um Rapaz Latino Americano”, “Alucinação”, “Como Nossos Pais", “Velha Roupa Colorida", “Sujeito de Sorte”.

Peça "Nada Como Viver”