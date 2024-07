Renascer: José Inocêncio teme próxima tocaia após doar cramulhão

Após o protagonista listar para Aurora todas as situações em que foi salvo pelo seu diabinho na garrafa, a fazendeira deseja saber o que o amuleto soprou no ouvido dele a respeito de Mariana (Theresa Fonseca).

"Foi bater o olho nela pra ele me dizer que tinha alguma coisa além do que ela tava me dizendo. E eu me pergunto o que o meu cramulhãozinho ia soprá nos meus ouvidos se tivesse aqui agora...", desabafa.

Mas ele alega que não teme as intenções da ex, e sim as de Egídio. Acontece que Inocêncio desconfia de que exista algo por trás do acordo de paz proposto pelo rival.

A proposta de trégua é feita pelo vilão após a polícia descobrir que a bala que atingiu o peito do coronel saiu da mesma arma usada para matar Venâncio (Rodrigo Simas).