Saiba quantas medalhas o Brasil já tem na ginástica artística em Olimpíadas

Meninas de bronze da ginástica do Brasil: Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane dos Santos, Flávia Saraiva e Júlia Soares Crédito: RICARDO BUFOLIN / CBG

O histórico bronze da seleção brasileira feminina de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi a primeira por equipes do Time Brasil. O quinteto formado por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane dos Santos só ficou atrás de EUA e Itália. Antes delas, porém, o Brasil já acumulava feitos olímpicos na ginástica. Ao todo, entre o masculino e o feminino, já são sete medalhas: dois ouros, três pratas e dois bronzes. E essa conta pode aumentar ainda mais em Paris-2024, já que Rebeca Andrade participará de mais quatro finais, enquanto Júlia Soares e Flávia Saraiva participam de uma. As medalhas do Brasil na ginástica A primeira medalha do Brasil na ginástica artística foi logo a maior de todas. Em 2012, em Londres, Arthur Zanetti subiu ao posto mais alto do pódio com o ouro nas argolas, aparelho exclusivo da modalidade masculina.

O time feminino, que iniciou a fase de títulos e medalhas em Mundiais para o Brasil com Daniele Hypólito e Daiane dos Santos, finalmente chegou ao pódio em Tóquio-2020. E Rebeca Andrade conseguiu, de cara, duas medalhas. Primeiro, um ouro por aparelhos, no salto sobre a mesa. Depois, ficou atrás apenas de Sunisa Lee (EUA) no individual geral. Outras finais da ginástica em Paris-2024 O rol de medalhas do Brasil na ginástica pode aumentar ainda nesta Olimpíada. Isto porque o Brasil tem mais seis finalistas no individual geral e nas decisões por aparelhos.

A principal competidora é a campeã olímpica Rebeca Andrade. Ela está nas finais do solo, do salto, da trave e do individual geral (que junta os quatro aparelhos). A brasileira é considerada a maior concorrente da pentacampeã Simone Biles. Além dela, duas outras brasileiras chegaram às finais. Júlia Soares se junta a Rebeca na decisão da trave de equilíbrio, enquanto Flávia Saraiva compete ao lado da companheira no individual geral. Medalhas do Brasil 2012 - Arthur Zanetti (argolas): ouro 2016 - Arthur Zanetti (argolas): prata

2016 - Diego Hypólito (solo): prata 2016 - Arthur Nory (solo): bronze 2020 - Rebeca Andrade (salto): ouro