Renascer: Norberto se veste de Rachid e Dona Patroa vai a loucura

Tudo começa como uma brincadeira do comerciante ao se vestir de libanês — e o clima começa a esquentar. A ex-mulher de Egídio (Vladimir Brichta) se fantasia de Jacutinga (Juliana Paes) e, após ficar alcoolizada, começa a instigar Norberto a subir até o quarto.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história.)

Renascer: Norberto se veste de Rachid e Dona Patroa de Jacutinga

Norberto coloca uma canção árabe para tocar e veste as roupas de Rachid. Dona Patroa corre para a sala e briga com ele, mas acaba aceitando o jogo. Ela se fantasia de Jacutinga com uma peruca na cabeça e um figurino mais sensual.

Os dois começam a dançar como se estivessem com o verdadeiro par da imaginação. A partir daí, as coisas começam a esquentar, mas a música para e o comerciante diz que é hora de ir tirando a bebida das mãos da mulher.