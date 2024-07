Renascer: Augusto sente ciúmes da proximidade de Buba e Décio

Augusto (Renan Monteiro) acaba indo visitar a noiva, mas não gosta nada da proximidade dela com o amigo de infância, que inclusive está hospedado na casa onde ela morava no passado. Confira o que esperar do remake.

"Eu vim aqui conversar com o Ênio a respeito do teu pai... E ver se você precisava de alguma coisa, mas pelo visto você tá muito bem amparada por aqui", diz o filho de Venâncio. Augusto então avisa que vai ao hospital ver o sogro e diz que ela sabe onde o encontrar.

Augusto decide aparecer sem avisar na capital carioca, mas acaba sabendo que a noiva estava dando uma volta com Décio. Quando ela retorna, se surpreende com a presença do médico e os dois discutem.

Renascer: Augusto e Buba ficam juntos no remake?

Apesar do conflito, Buba ainda se casa com José Augusto e convida Décio para ser o padrinho do casamento. Mesmo relutante com a presença dos pais da cerimônia, algo inesperado acontece.

A psicóloga será surpreendida com a presença inesperada de Humberto (Guilherme Fontes), seu pai. Ele chega horas antes do casamento para pedir perdão à filha. Meire também traz o vestido de noiva que foi dela para mostrar apoio.

Surpresa, Buba convida seu pai a entrar com ela no altar, mas ele nega, dizendo que estragou a vida da filha. Apesar dos comentários preconceituosos que já ouviu dele, a personagem diz que está feliz com a presença dele ali.