Poliana Abritta reproduz trend do TikTok em matéria do Fantástico

Com a ajuda da filha e de uma influenciadora, a jornalista Poliana Abritta entrou na trend do TikTok "Asoka Makeup Challenge" para apresentar uma reportagem

"Hoje é um daqueles dias que o bordão é: 'coisas que só Fantástico faz por mim'" , brincou Poliana no vídeo de bastidores compartilhado nas redes sociais do programa.

A jornalista Poliana Abritta entrou para a trend do TikTok “Asoka Makeup Challenge” na edição do Fantástico deste domingo, 23.

A apresentadora precisou do auxílio de uma equipe durante seis horas para gravar o vídeo, com todas as transições necessárias com maquiagem e figurino.

A influenciadora Lisa Barcelos, que também participou da trend, foi responsável pela maquiagem e a filha da jornalista, Manuela Abritta, ajudou a mãe com dicas.