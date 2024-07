Renato Aragão chora ao reviver carreira no Domingão do Huck

Intérprete do eterno Didi Mocó marcou a história da TV e do humor brasileiro, durante anos politicamente intensos no País

Aplaudido de pé, o ator cearense Renato Aragão voltou à televisão para reviver a carreira no quadro Linha do Tempo, do Domingão do Huck, neste domingo, 21. Intérprete do eterno Didi Mocó marcou a história da TV e do humor brasileiro.

Com depoimentos de familiares, colegas de trabalho e admiradores, o programa rememorou os 89 anos de Renato Aragão. Nascido em 1935 em Sobral (CE), Aragão marcou e foi marcado por um Brasil em constante mudança. Cresceu durante a Segunda Guerra Mundial, mudou-se para o Rio de Janeiro, para trabalhar na TV Tupi, em plena instauração da Ditadura Militar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ator emocionou-se em diversos momentos do programa, especialmente durante a encenação de uma escola de samba cantando a música O mundo mágico dos trapalhões. Quatro atores representavam o quarteto, imagem que levou Renato Aragão aos prantos durante a programação. A participação de Dedé Santana, primeira dupla de Didi, também sensibilizou o ator.