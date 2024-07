Enquete Final A Grande Conquista: quem deve vencer o reality? Vote

Os últimos participantes da segunda temporada do reality A Grande Conquista disputam a grande final com votação do público para escolher o vencedor da edição. O ganhador será anunciado nesta quinta-feira, 18, entre os finalistas Kaio Peroni. Fernando Sampaio, João Hadad e Will Rambo.



O público pode votar através do R7.com em quem deve ganhar o reality.



Enquete A Grande Conquista: quem deve ganhar o reality?



Enquete A Grande Conquista 2: como votar?



Apresentado por Rachel Sheherazade, o programa conta com um sistema de eliminações semanais. Na segunda fase, os 20 participantes se enfrentam em diversas provas com o intuito de evitar a "Zona de Risco" (equivalente ao Paredão no BBB).