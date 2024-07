Ex-participante de reality, Nego Di é preso por golpe estimado em R$ 5 milhões

Na última sexta-feira,12, ele havia sido alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) por suspeita de lavagem de dinheiro

O sócio de Nego Di na empresa, Anderson Boneti , também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, no ano passado. Ele foi preso na Paraíba em fevereiro de 2023, porém foi solto dias depois.

A prisão foi decretada pela Justiça do Rio Grande do Sul pelo crime de estelionato. Segundo a investigação da Polícia Civil, foram registradas movimentações financeiras em contas ligadas a ele em 2022, que passavam de R$ 5 milhões.

O influenciador e humorista Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di , foi preso pela Polícia Civil neste domingo, 14, em Santa Catarina. Proprietário de uma loja de vendas online, ele é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos, que nunca foram entregues.

Segundo informações do portal de notícias g1 Rio Grande do Sul, a loja virtual “Tadizuera”, operou entre 18 de março e 26 de julho de 2022, momento que a Justiça determinou que ela fosse retirada do ar.

Na sexta-feira, 12, o humorista e a mulher, a influenciadora digital Gabriela Sousa, foram alvo de outra uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul por suspeita de lavagem de dinheiro por meio de rifas ilegais.