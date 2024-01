Ex de Éder Militão, modelo vive romance com craque do Fla

Karoline Lima está saindo com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Em festa, Militão foi vista com ex de Léo; entenda

A modelo Karoline Lima, ex do jogador Éder Militão, foi vista com novo affair em festa de fim de ano no Nordeste. O pretendente é Léo Pereira, zagueiro do time do Flamengo. Na mesma festa, Éder Militão, ficou com a ex de Léo Pereira, a influencer Tainá Castro.

Karoline foi flagrada curtindo os shows de fim de ano, na praia de Maracaípe, em Pernambuco, com Léo e alguns amigos. Tainá estava na mesma festa com Éder e um grupo de amigos do jogador. Após saber que a modelo e o ex teriam ficado juntos, ela decidiu ir embora da festa.

O casamento de Léo e Tainá chegou ao fim em setembro do ano passado. O ex-casal possui uma boa relação por conta dos filhos. No Natal, o atleta publicou uma foto com a ex e os filhos, o que fez os fãs criarem esperança de que o casal teria reatado.