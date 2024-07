Drag queen brasileira Miranda Lebrão participa da primeira temporada de RuPaul's Drag Race Global All Stars

A brasileira irá participar da primeira temporada de “Global All Stars”, programa derivado de RuPaul's Drag Race que reúne drag queens de diversos países em uma nova competição .

A drag queen Miranda Lebrão foi anunciada no novo programa de RuPaul's Drag Race. A novidade foi divulgada nesta segunda-feira, 15, nas redes sociais do programa de entretenimento.

Representando o Brasil, Miranda Lebrão participou da 1ª temporada do Drag Race nacional , exibido em 2023, conquistando a quarta colocação no programa.

Crédito: World of Wonder/Divulgação

Drag queen brasileira Miranda Lebrão integra 1ª temporada de RuPaul's Drag Race Global All Stars Crédito: World of Wonder/Divulgação

Com lançamento internacional marcado para o dia 16 de agosto, no Paramount+, o spin-off traz drag queens que participaram de edições anteriores do programa RuPaul's em todo o mundo.

Nascida no Rio de Janeiro, Miranda é uma performer, atriz e cantora. Com 35 anos de idade, a artista visual carioca é definida como uma transformista que usa do drama para suas apresentações.

Na competição, 12 drag queens de países variados vão disputar o grande prêmio de 200 mil dólares e ter seu nome no Drag Race Hall of Fame.

No Brasil, o Global All Stars irá estrear no dia 20 de setembro, também na plataforma de streaming Paramount+.