Prime, Netflix e Max: veja lançamentos da semana no streaming

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para as estreias de "Vikings: Valhalla - Temporada 3" e "Não! Não Olhe!", confira as opções que foram lançadas esta semana!

Netflix

Nesta sequência de Vikings, cem anos se passaram. Uma nova geração de heróis lendários cria seu destino e faz história.