Drag Race Brasil anuncia data de estreia e integrantes do júri

Versão de "RuPaul's Drag Race", "Drag Race Brasil" estreia no próximo dia 30 de agosto; estilista Dudu Bertholini e comediante Bruna Braga compõem a bancada do júri

O reality "Drag Race Brasil", versão nacional do sucesso "RuPaul's Drag Race", anunciou a data oficial de estreia, bem como os nomes que irão integrar o painel do júri ao lado da apresentadora, a cantora Grag Queen. A produção irá chegar à plataforma Paramount+ e à MTV Brasil no próximo dia 30 de agosto.

Fazem parte do júri Dudu Bertholini, estilista de renome no Brasil, e Bruna Braga, humorista e atriz. Dudu tem reconhecimento na moda com atuação em direção criativa, consultoria e comunicação, além de ter assinado a icônica marca Neon.

Já Bruna participou do reality show "LOL: Se Rir, Já Era!" (Amazon Prime), é roteirista de humor, circula o País com o show “Medicada Ela é Ótima” e integra o primeiro grupo de stand-up comedy black do Brasil, "Coisa de Preto".

O trio formado por Dudu, Bruna e Grag será acompanhado, ainda, por um convidado especial a cada episódio. A bancada do júri irá orientar e avaliar as competidoras do reality, que ainda serão anunciadas. As participantes disputam um prêmio em dinheiro e o título de próxima drag superstar do Brasil.

Os episódios de "Drag Race Brasil" chegam primeiro ao streaming Paramount+ e, a partir das 21 horas, são exibidos na grade de programação da MTV Brasil.

"RuPaul's Drag Race", programa criado e apresentado pela drag queen RuPaul, é um dos realities mais premiados do Emmy, contando com quatro vitórias em anos consecutivos. Em agosto de 2022, a produtora World of Wonder, responsável pelo programa, abriu inscrições para drags brasileiras.

O reality já tem edições em outros países como Canadá, Chile, Espanha, França, Reino Unido e Tailândia, além de contar com formatos como "All Stars" e "Vs The World". Está prevista a realização de um novo formato, "Global All Stars", ainda sem detalhes.

