Drag queen Bianca Del Rio se apresenta em Fortaleza em novembro

Bianca Del Rio vem a Fortaleza para show de humor no mês de novembro. Reconhecida como uma das das drag queens mais famosas internacionalmente, esta será a primeira vez que Bianca faz uma apresentação de stand up comedy na Capital. Marcado para acontecer no dia 2 de novembro, um sábado, o espetáculo da artista estadunidense será realizado no Teatro RioMar Fortaleza, localizado no bairro Papicu. Atriz, cantora, comediante e figurinista, Bianca Del Rio é o nome artístico de Roy Haylock. Leia também | 18º For Rainbow: filme dá novas vidas ao Orlando de Virgínia Woolf

Vencedora da 6ª temporada do reality show RuPaul's Drag Race, Bianca vem ao Brasil com a turnê de stand up “Dead Inside”. Além de Fortaleza, a drag queen também irá passar pelas cidades de Recife, Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com a plataforma Uhuu, o evento será todo falado em inglês. Por se tratar de um show de humor, não haverá “tradução simultânea do conteúdo que será apresentado”. Bianca Del Rio irá se encontrar com fãs de Fortaleza Os ingressos para o show de humor de Bianca Del Rio em Fortaleza estão à venda no site Uhuu, com valores de meia-entrada a partir de R$120.