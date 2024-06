Pabllo Vittar é apontada pelo NYT como próxima rainha drag global

Especial do New York Times exalta carreira de Pabllo Vittar e afirma que a drag queen será herdeira da pioneira RuPaul

O jornal estadunidense The New York Times decretou a drag queen brasileira Pabllo Vittar como a próxima rainha do drag após a pioneira estadunidense RuPaul.

A afirmação vem de uma reportagem especial escrita pelo repórter Jack Nicas, correspondendo do jornal alocado no Brasil e responsável pela cobertura sobre a América do Sul. Jack entrevistou Pabllo após apresentação na Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo, a maior do mundo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na reportagem, Jack reforça a admiração que Pabllo e RuPaul tem uma pela outra, destacando que as comparações numéricas são meramente estatísticas. Afinal, Pabllo Vittar com seus 36 milhões de seguidores tem o triplo de fãs que RuPaul.