A Casa do Dragão recomeça com afago em fãs e repetições dramáticas

Série da HBO inicia segunda temporada com episódio denso sobre luto materno e as consequências da ganância

Na primeira temporada, a série encerra com a morte de Lucerys, filho da protagonista Rhaenyra Targaryen , assassinado pelo próprio primo, Aemond. O conflito multigeracional que resultou numa injusta batalha entre dragões é a base da trama da produção: Rhaenyra é a herdeira do Trono de Ferro, mas encontra múltiplas resistências dentro da própria família. Dessa maneira, seus filhos estão sempre em perigo.

Na produção do universo “Game of Thrones”, há uma guerra ganhando forma, mas, enquanto o conflito não se torna verdadeiramente concreto, os personagens enfrentam sofrimentos que parecem não ter perspectiva de acabar.

Lançada há 22 anos, a série policial “The Wire”, da HBO, tem, em seu episódio piloto, uma reflexão sobre o tráfico de drogas ser mais complexo do que uma guerra, porque “guerras, pelo menos, acabam”. O diálogo encontra eco em outra produção da mesma emissora: “A Casa do Dragão” , cuja segunda temporada acaba de estrear.

No episódio exibido no domingo, 16, o público do universo criado por George R. R. Martin teve o afago de ver a temporada começar com personagens da Casa Stark – parentes dos queridinhos fios condutores da “série mãe”.

O foco de “A Casa do Dragão” é o conflito Targaryen, mas recomeçar a trama com outra família numa cena da Patrulha da Noite, ordem militar que protege a Muralha dos Sete Reinos, tem dupla função narrativa. A primeira delas é reforçar que o dilema de Rhaenyra impacta em todo o universo desenvolvido em “Game of Thrones” (sempre temperado com “fan service”, aquelas referências que fazem a alegria dos fãs).