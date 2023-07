Cidade de 'Game of Thrones' proíbe turistas com malas de rodinhas no centro

Na série Game of Thrones, invernos rigorosos e ataques bélicos são os perigos enfrentados pelos moradores de King’s Landing. Na vida real, a cidade em que foi gravada a série, Dubrovnik, são os turistas quem tem tirado a paz dos moradores. Então, a cidade implementou medidas para que eles não atrapalhem a rotina.

Por isso, a cidade croata proibiu os turistas de arrastarem as malas de rodinha pelo centro de Dubrovnik. Os moradores reclamam do barulho, principalmente à noite.

A medida faz parte da iniciativa Respect the City (Respeite a Cidade, em inglês). Segundo o governo local, a ação tem como objetivo “reduzir os efeitos negativos do turismo em massa através da cooperação contínua das partes interessadas e uma combinação de medidas e soluções".

Efeito “Disneylândia”

Os próprios interessados em conhecer Dubrovnik reclamam da lotação nas ruas estreitas. Segundo a BBC Brasil, turistas não colocam a cidade no roteiro de viagem. “Tem tanta gente que nem vou para lá", diz uma turista francesa em Split, cidade mais ao norte da costa da Croácia.

Além disso, a cidade se beneficia do sucesso de Game of Thrones. Lojas inteiras vendem produtos do programa da emissora HBO. E os fãs da série fazem tours para conhecer pessoalmente onde foram gravadas cenas-chave, como a escadaria da Caminhada da Vergonha da rainha Cersei e o local do Casamento Púrpura no qual o rei Joffrey morre envenenado.