Matt Smith, de ‘Doctor Who’ e ‘A casa do Dragão’, vem ao Brasil

Estrela de "A Casa do Dragão" e "Doctor Who", Matt Smith participa da CCXP24 no Brasil Crédito: HBO/Divulgação

O ator Matt Smith vem ao Brasil para a edição de 2024 do CCXP, principal evento de entretenimento e cultura geek do país. Ocorrendo entre os dias 5 e 8 de dezembro, a CCXP24 será realizada no São Paulo Expo, na cidade de São Paulo. Atualmente interpretando Daemon Targaryen em “A Casa do Dragão”, série spin-off de “Game of Thrones”, Matt Smith é reconhecido mundialmente pelas séries “The Crown” e “Doctor Who”. Convidado de honra do CCXP24, o ator britânico participa da programação nos dias 5 e 6 de dezembro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Detalhes sobre as atividades do artista no festival geek ainda não foram informadas, mas os fãs de Matt Smith podem aguardar entrevistas especiais, sessão de autógrafos e fotos com o ator.

Além de Matt Smith, CCXP24 anuncia ator de 'Breaking Bad' e 'Mandalorian' no evento Além do intérprete do 11º Doutor, o ator Giancarlo Esposito e os autores Chris Claremont e John Romita Jr também participam do evento. Conhecido pela atuação em séries de sucesso como "Breaking Bad" (2009), "Better Call Saul" (2017), "The Boys" (2019) e "The Mandalorian" (2019), Esposito participa de sessões de fotos e autógrafos nos dias 6, 7 e 8 de dezembro em painéis no Palco Thunder e no Palco Omelete.