Rifas Virtuais: Nego Di e esposa são alvos de operação policial

Nego Di e esposa, Gabriela Sousa, são alvos de operação policial envolvendo rifas virtuais Crédito: Instagram/Reprodução/@negodi

Ex-BBB 21 e influenciador digital Nego Di e a esposa, Gabriela Sousa, são investigados pelo Ministério Público do Rio Grande Do Sul (MPRS), em Santa Catarina, por suposta lavagem de dinheiro utilizando rifas virtuais ilegais feitas por eles virtualmente. Na manhã desta sexta-feira, 12, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do influenciador e ex-participante do Big Brother Brasil 2021, localizada no litoral catarinense. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme a apuração do MP, o valor da suspeita de lavagem corresponde a R$ 2 milhões, após promoção de rifas virtuais, que eles consideram ilegais, além de possíveis fraudes nas redes sociais.

O Ministério Público não divulgou as identidades dos alvos da operação, mas segundo o G1 Rio Grande do Sul, foi confirmado que são Nego Di e sua mulher. Confira | Janja posta indireta após Nego Di ser alvo de operação: 'Mundo não dá voltas, capota' MP apreende munição e bloqueia bens de Nego Di e esposa Segundo o promotor de Justiça responsável pela investigação, Flávio Duarte, foram sequestrados dois veículos de luxo, além da apreensão de munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro. Devido ao armamento encontrado, a influenciadora digital foi presa em flagrante.

'Rifa$': Nego Di e esposa são alvos de operação policial Crédito: Ministério Público/Divulgação Os advogados Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicula afirmaram, em nota, que não tiveram acesso aos autos dos inquéritos policiais. "A inocência dos investigados será provada em momento oportuno", acrescentou a defesa. O objetivo das buscas também é recolher, documentos, mídias sociais, celulares entre outros, para obter uma dimensão exata dos crimes praticados e valores obtidos pelo casal. Outra meta do MPRS é coibir a lavagem de capitais realizadas pelos suspeitos, que ainda teriam utilizado documento falso nas redes sociais. Por meio da Justiça, Flávio Duarte conseguiu o bloqueio de valores, além da indisponibilidade de bens dos investigados e terceiros vinculados aos fatos apurados. A operação intitulada pelo MP "Rifa$" conta, ainda, com apoio da promotora de Justiça Maristela Schneider. Acompanhe | Esquema internacional de lavagem de dinheiro é alvo de operação; Polícia apreende R$ 6 mi Defesa de Nego Di se pronuncia: 'Inocência será provada'

“A defesa esclarece que até o presente momento que não teve acesso aos autos do inquérito conduzido pelo Ministério Público. Portanto, qualquer divulgação de informações carece de cautela para evitar uma condenação prévia e irreparável à imagem dos investigados”, afirmou os advogados em nota.

“Esclarecemos ainda que a inocência dos investigados será provada em momento oportuno, conforme o devido processo legal. A defesa reitera a importância do princípio da presunção de inocência e solicita que quaisquer informações sejam divulgadas com responsabilidade e respeito aos direitos fundamentais”, finalizou Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicula. Quem é Nego Di? Conheça o ex-BBB investigado em caso de rifas virtuais Participante do Big Brother Brasil 2021, Dilson Alves Da Silva Net, é conhecido artisticamente como Nego Di. Gaúcho de Porto Alegre, integrou o reality show no grupo Camarote, na época já trabalhava como influenciador digital e comediante. Ele foi o terceiro eliminado do programa, com 98,76%. Nego Di se envolveu em muitas polêmicas após o fim do reality show, além de utilizar suas redes sociais para discursos de ódio e preconceituosos, o influenciador promovia rifas virtuais, divulgando no regulamento que “quem comprar mais números” ganha o prêmio. Prática investigada pelo Ministério Público (MP), que motivou a operação contra ele e sua companheira na manhã desta sexta-feira, 12.