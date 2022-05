Nego Di faz comentários transfóbicos sobre Linn da Quebrada em show de humor

Ex-participante do Big Brother Brasil 21 (BBB 21), o humorista Nego Di tem sido criticado por internautas após viralizar nas redes sociais um trecho de seu especial de comédia. O motivo para a revolta foi a série de comentários transfóbicos direcionados à cantora e atriz Linn da Quebrada, que participou da última edição do reality show da TV Globo. Linn é travesti e chegou a ser chamada de “traveco” - um termo ofensivo - pelo ex-brother.

Intitulado “98% - O Show”, o especial na íntegra foi publicado no canal de Nego Di no YouTube no último dia 25 de abril, mas o recorte no qual é possível identificar as “piadas” sobre Linn passou a repercutir no Twitter a partir de quatro dias depois. Ao longo de seus comentários, o humorista falou a respeito das partes íntimas da atriz e também sobre sua vida pessoal.

Tô procurando a piada que o nego di fez sobre a Linn da Quebrada pq eu só vi ofensas, homofobia e transfobia. pic.twitter.com/VPAG9MK8SV

“Para quem não sabe quem é a Linn da Quebrada, é a travesti que estava no ‘BBB’ e acabou de sair. Agora é assim que se fala: a travesti. Quando é travesti é porque ainda tem a ‘peça’, ainda não cortou”, disse Nego Di. Em seguida, ele falou sobre uma das festas realizadas na edição e questionou a identidade de gênero e a sexualidade de Linn após beijo com Maria.

“Teve a primeira festa, estava assistindo e aí, quando vimos, do nada (aconteceu) o ‘bagulho’ mais aleatório da minha vida. Eu estava sentado com a nega velha (sua companheira), assistindo o bagulho… A travesti pegou uma ‘mina’! Beijou uma ‘mina’! Aí eu olhei para a minha 'mina' e disse: Não, mas o que é isso? Os ‘travecos’ querem me enlouquecer? O que ela quer, o que ele quer, o que ‘elu’ (pronome neutro) quer? O cara vira mulher, coloca silicone, coloca cabelo, toma hormônio, para sair para pegar umas ‘minas’? Nunca tinha visto ‘traveco’ ‘machorra’ na minha vida”, declarou.

Antes de chegar a esse ponto, ele estava falando para a plateia sobre como recebia indagações de seus seguidores no Instagram que buscavam saber como ele havia entrado no BBB 21. “Essa pergunta faço questão de responder, porque, na verdade, eu não faço ideia de como eu entrei no BBB. Eu só entrei. Só que, como gosto de ‘avacalhar’ com as pessoas, eu minto para os meus seguidores", iniciou Nego Di.

Pouco tempo depois, ele comentou: "Ô, pai, seguinte, vou te dar a real. Mandei a foto da 'peça' para o Boninho". Nesse caso, “peça” é o termo usado por Nego Di para se referir ao pênis, e Boninho é diretor de TV na Globo e responsável por comandar o Big Brother Brasil.

Diante dessas “dicas”, ele cogita quantas fotos o diretor pode ter recebido depois dos seus “conselhos”. Nego Di ainda comenta que há sugestões para homens e mulheres. É aí, então, que ele passa a tecer ofensas à Linn da Quebrada: “Se for homem, tem que mandar foto da ‘peça’. Se for mulher, tem que mandar foto da ‘peça’ do namorado. Se for mulher e não tiver namorado, tem que assinar o ‘close friends’ (área do Instagram com publicações restritas a seguidores próximos adicionados pelo dono do perfil principal) da Linn da Quebrada, tirar um print e mandar foto para o homem (Boninho)”.

Depois, Nego Di ainda afirmou: “Aqui vocês podem rir disso, é o momento de vocês botarem a ‘paunocuzisse’ de vocês para fora. Ninguém vai preso, só eu". Após essa série de comentários, o nome do humorista apareceu entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Muitos internautas criticaram a atitude do ex-participante do BBB 21. Em resposta, ele rebateu que os números de seu show estavam crescendo enquanto a “lacrolândia” tentava “cancelar comediante por piada”. Até a publicação desta matéria, nem Linn da Quebrada nem sua equipe haviam se pronunciado sobre as ofensas.



Esse cara é só ofensas,preconceito e processos. https://t.co/qEa376POtW — paulinho serra (@PaulinhoSerra) May 2, 2022

Existe uma tendência entre os "arautos da liberdade" de que no "humor" tudo pode. Nesse caso, o "humor" seria uma espécie de Deus, irrecorrível. O humor não é Deus. Deus não se disfarça de ataque simples. Que a Lina processe, pelo menos pela lição. https://t.co/uw0ugxlNKf — Matheus Agostin (@matheusagostin) May 2, 2022

