João Guilherme rebate falas homofóbicas de Nego Di e Rafael Cardoso

Pouco tempo após o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado no dia 28 de junho, o humorista e ex-BBB Nego Di usou suas redes sociais para compartilhar falas homofóbicas e “atacar” virtualmente o ator João Guilherme.

No vídeo, que já foi excluído, Nego Di comenta sobre o uso de cropped por homens e citou a roupa escolhida pelo filho de Leonardo durante a Semana de Moda de Paris. “O cara quando usa esse tipo de look tá andando com uma placa atrás dizendo 'enfie'”, afirmou.

João Guilherme respondeu os ataques do humorista reforçando que “homofobia é crime” e que evitou dar “palco” para o comediante, mas viu necessidade em falar sobre a situação e “usar o espaço para abrir conversas importantes”.

“O vídeo do 'comediante' é discriminação fantasiada de piada, e é importante que isso fique claro. A gente vive em um país que matou mais de 250 pessoas em crimes relacionados à sua orientação sexual ou ao gênero só em 2022. No Brasil, muitas pessoas se sentem discriminadas e sexualizadas todo o tempo somente por serem quem são”, explicou.

Nego Di x João Guilherme: entenda o caso

Nesta quinta-feira, 29, o ex-BBB Nego Di fez comentários homofóbicos sobre homens que usam cropped e citou o cantor João Guilherme como um dos exemplos, afirmando que o artista usa esse tipo de roupa para “chamar atenção”.

“Que pouca vergonha, que fiasco, me desculpa, mas vamos ser sincero, precisa de toda essa alegoria, toda essa perfumaria para dar o rabo? É isso que o cara busca quando gosta desse tipo de roupa”, comentou.

A publicação foi compartilhada pelo ator Rafael Cardoso, que concordou com o ex-participante do reality da Globo: “Negão, tô contigo!”. Após ser repreendido por seus seguidores, o artista apagou o Story.

Mesmo sem citar nomes, João Guilherme comentou sobre a postagem de Rafael Cardoso: “Me causa uma indignação gigante que duas pessoas públicas usem seu alcance para espalhar ódio e preconceito. (...) Fico ainda mais revoltado quando isso vem de um colega de classe, um ator, que naturalmente deveria ter a mente mais aberta por viver da arte. Não dá pra entender".



