Janja posta indireta após Nego Di ser alvo de operação: Mundo não dá voltas, capota

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, postou uma indireta nas redes sociais horas depois de o humorista Dilson Alves, o "Nego Di", ser alvo de uma operação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro nesta sexta-feira, 12.

"O mundo não dá voltas, capota!", disse Janja no X (antigo Twitter), sem citar o nome do humorista. Em comentários, seguidores da primeira-dama citaram Nego Di como alvo da publicação.

Em maio, Nego Di fez uma postagem nas redes sociais ofendendo Janja com uma palavra de baixo calão. "P... de carteira assinada", escreveu. Após repercussão negativa, o humorista apagou a publicação.