Cantor Hiran surpreende e pede namorado em casamento em show de Duda Beat

No último final de semana, a Concha Acústica de Salvador foi palco de um momento inesquecível. Durante o show da cantora Duda Beat, o baiano Hiran emocionou a todos ao pedir seu namorado, Henrique Nogueira, em casamento.

Em meio à euforia do público, ele subiu ao palco ao lado da amiga, que parou a apresentação para dar espaço ao momento romântico. Visivelmente emocionado, o cantor baiano fez um discurso, segurando as mãos do amado, até ficar de joelhos para fazer o pedido.

“Você é e tem sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou apaixonado por você. Eu sei que você fava muito empolgado pra vir, então, eu decidi fazer esse momento ser muito mais especial pra gente”, disse Hiran ao noivo.