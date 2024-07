Neymar e Bruna Biancardi são vistos aos beijos em show

Neymar e Bruna Biancardi são vistos aos beijos Crédito: Reprodução/Brazil News

O jogador Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi foram vistos aos beijos enquanto assistiam ao show do cantor Thiaguinho neste sábado, 6, em São Paulo. Em meio às novas polêmicas envolvendo a terceira filha do jogador, os pais de Mavie, de 9 meses, deram indícios de uma nova reconciliação. Os dois, que estão há 7 meses separados, estão dando indícios que estariam juntos ao passar vários momentos juntos. Entre os momentos recentes, estão a comemoração do título do Al-Hilal no Campeonato Saudita e o batizado de 8 meses da Mavie.