Davi O Romântico: ex-vendedor de paçoca estreia carreira musical

Ex-vendedor de paçoca, jovem pernambucano Davi O Romântico estreia na música com a canção "Foi Deus Que Me Deu Você" Crédito: Reprodução/YouTube

"Quero ser um cantor, tudo tem um começo". Essa era a frase escrita em uma placa carregada por Davi José de Souza Anacleto, de 23 anos, quando vendia paçoca pelas ruas do Grande Recife. Na última sexta-feira, 24, com o nome artístico Davi O Romântico, ele lançou "Foi Deus Que Me Deu Você", que marca sua estreia profissional na música. O jovem pernambucano canta sobre amor e aposta no gênero da seresta, que vem vivendo uma nova modernização na era do streaming. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Leia também | Marina Sena confirma novo álbum: "Estou trabalhando nele"

A experiência cantando começou antes, quando vendia paçoca nas ruas para contribuiu com o orçamento da família, com quem morava em uma casa com estrutura precária no município do Paulista.

Uma das suas grandes inspirações é o baiano Nadson Ferinha, que já chegou a convidar Davi para cantar uma música durante um show. Lançamento "Foi Deus Que Me Deu Você" é uma versão da música "Perfect", do cantor norte-americano Ed Sheeran. A letra escrita por Davi, retratando um agradecimento a alguém que ele tem certeza que foi "enviada por Deus" para estar ao seu lado.