Fã joga celular no palco e interrompe show de Jorge e Mateus

Dupla parou apresentação, e Jorge deu bronca no fã: "nunca mais você vai jogar um celular no palco". Ele ainda prometeu foto após o término do show

Um show da dupla Jorge e Mateus foi interrompido na última sexta-feira, 17, após um fã jogar um celular em cima do palco. O caso ocorreu na cidade de Lavras (MG), durante um festival de música sertaneja.

Após o fã arremessar o aparelho, os sertanejos pararam a apresentação. Jorge pega o celular, olha para o dono do smartphone e começa a bronca: "Ao final eu tiro [a foto] com você. Mas nunca mais você vai jogar nada no palco, promete para mim?", disse ele.

"Isso aqui machuca a gente. Aí, quando eu chegar lá em casa com um galo na cabeça, 'o que foi papai?', 'foi um rapaz que jogou um telefone'", adicionou o artista. Ele reiterou a promessa de bater a foto com o fã após o show, mas reforçou a condição: "Nunca mais você vai jogar um celular no palco, combinado?", concluiu.