Simone e Simaria fazem apresentação juntas 2 anos após separação

Simone Mendes já tinha sido confirmada na turnê “Jorge e Mateus Único”. A presença de Simaria pegou os fãs de surpresa. Ela apareceu no palco com Zaya , a filha da irmã , e aproveitou para cantar alguns dos sucessos da ex-dupla.

As cantoras Simone Mendes e Simaria , ex-dupla Simone e Simaria , cantaram juntas no sábado, 6, depois de dois anos do fim da parceria musical. O reencontro aconteceu durante um show do duo Jorge e Mateus , em Goiânia , onde uma das irmãs era atração especial.

Apesar do fim da dupla, as irmãs sempre negaram que houvesse qualquer crise. No ano passado, Simaria contou que estava compondo como nunca e se dedicando à família antes de uma carreira solo.



O comunicado divulgado pela equipe da dupla na época dizia que Simaria se afastaria “temporariamente dos palcos” para cuidar dos filhos e da sua condição vocal. De acordo com informações reveladas pela assessoria de imprensa da artista no final de 2023, ela planeja fazer o seu retorno musical neste ano.

Simone Mendes segue carreira solo desde o término da dupla e lançou sucessos como “Erro Gostoso” e “Dois Fugitivos”, além de ter trabalhado em parcerias com Ana Castela em “Não vai ver nunca” e a dupla Guilherme e Benuto em “Manda um Oi”.