Simone e Simaria: veja como fica a divisão de bens entre as irmãs

Simone revelou que precisou vender o jantinho particular para repartir o valor com a irmã; a dupla Simone e Simaria está separada desde agosto de 2022

Separadas oficialmente desde agosto de 2022, as irmãs Simone e Simaria vão precisar dar seguimento ao processo de divisão de bens adquiridos durante a carreira de mais de uma década como cantoras.

"Acabei de vender o avião. Na divisão das coisas minhas e da minha irmã, foi preciso dividir para que cada uma ficasse com suas coisinhas", revelou Simone, em entrevista ao colunista Léo Dias do Metrópoles, divulgada na última terça-feira, 14.

O jatinho particular era usado pela dupla durante as viagens a trabalho e precisou ser vendido para que o valor fosse repartido entre as irmãs Mendes.

Sobre os direitos autorais e de execução das músicas enquanto dupla, cada irmã receberá igualmente e, aquela que tiver sido a compositora, irá ganhar pela execução da canção.

Convidada pelo jornalista, a advogada Antília Reis detalhou que tanto Simone quanto Simaria poderá apresentar as músicas que eram da dupla durante suas carreiras solo.

“Não houve divulgação de como era divida a porcentagem entre as irmãs Simone e Simaria. Especula-se que no caso de Simone e Simaria seja metade para cada uma pelo que foi veiculado quando Simaria ficou doente e Simone prosseguiu com shows, apresentações e compromissos da dupla”, afirmou a advogada.



