Simone diz que ela e Simaria se separaram porque a irmã não queria mais cantar 

No programa "Domingão com Huck" deste domingo, 15, Simone Mendes se declarou para a irmã Simaria: "Você é uma das coisas mais importantes da minha vida"

Após separação da dupla com a irmã Simaria em agosto do ano passado, Simone Mendes estreou carreira solo. Neste domingo, 15, ela se apresentou no programa "Domingão com Huck", na TV Globo. Na edição, explicou os motivos da separação, se declarou para a irmã, mas disse que estava "bloqueada".

Simone afirmou que o ciclo das duas juntas como cantoras havia chegado ao fim. "Ela não queria continuar cantando, está muito feliz da forma que ela está. Ela está com os filhos, que era algo que ela queria muito", explicou a sertaneja.

Ela também reafirmou que não conseguiria viver sem cantar: "Eu entendi que a música me move, é o meu combustível de alegria. Eu amo estar no palco, não poderia viver sem".

No programa, ela cantou sucessos da dupla e apresentou músicas do novo álbum solo. Após a separação, Simone seguiu cumprindo a agenda de shows da dupla sozinha. Afirmou que deve muito do que é hoje à irmã.

Luciano Huck chegou a perguntar se as irmãs estavam brigadas ou apenas a ligação de trabalho havia sido descontinuada. Ao que Simone respondeu: "Você conhece a música do Gusttavo Lima que diz: 'Lembrei que estou bloqueada'. Tem que dar risada", brincou.

"Se ela estiver triste comigo por algum motivo, me perdoe. Mas a minha porta, o meu celular e o meu amor para você sempre vão estar de pé. Você é uma das coisas mais importantes da minha vida", disse direcionando-se a Simaria.

