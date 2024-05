Simaria aparece com filha de Simone e fãs especulam reconciliação

As irmãs Simone e Simaria estão brigadas desde o fim da dupla, em 2022.

A dupla Simone e Simaria acabou há quase dois anos, com fofocas e desentendimentos. Neste fim de semana, depois de muito tempo sem ninguém ver as duas juntas no mesmo ambiente, elas foram flagradas em um momento de descontração.

Gravado pelo influenciador Carlinhos Maia, no sítio de Simone, o vídeo mostra Simaria maquiando a sobrinha, Zaya, filha da cantora sertaneja. Enquanto isso, ao fundo do vídeo, dava para escutar Simone bem próximo, curtindo o dia de descanso em família.

