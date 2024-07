Simple Plan recria meme de Maya Massafera em vídeo; assista

Os beijinhos da influenciadora digital Maya Massafera chegaram até a banda canandense Simple Plan. Em um vídeo compartilhado por Nah Cardoso em seu Instagram, também influenciadora, os integrantes do grupo aparecem recriando o meme, mandando beijos e fazendo corações.

Além dos músicos canadenses e de Nah Cardoso, a atriz Marcella Rica participa do momento, que é registrado pelo também influenciador, Gabe Simas. Eles se encontraram no festival Rock Werchter, que acontece na Bélgica. Maya, a precursora do meme, reagiu a publicação com emojis dando risada.



Hi @simpleplan! Say hi to Brazil!!!! pic.twitter.com/7TlSIHkg3h

O meme de Maya Massafera sugiu quando ela se recuperava de uma cirurgia de transição vocal, que a impedia de falar. A forma silenciosa de saudação, mandando beijos com as mãos e fazendo corações, viralizou na internet entre os brasileiros.

Em pouco tempo, usuários das redes sociais e famosos recriaram o meme, compartilhando vídeos engraçados imitando os gestos. Até vídeos explicando o momento.

A primeira cirurgia não deu certo e Maya precisou refazé-la. No dia 27 de junho, ela explicou que a recuperação do procedimento cirúrgico deve durar até três meses.