Maya Massafera explica resultado da feminilização vocal: ‘Deu B.O.’

“Eu já estou com cirurgia marcada aqui em São Paulo e tá tudo ótimo! Minha voz muitas vezes não sai nada. Sabe quando você está muito rouca, que às vezes sai e às vezes não sai? É tipo isso”, diz.

“Sobre a voz, realmente não deu certo, mas graças a Deus, só essa cirurgia entre todas que eu fiz deu B.O. Então estou no lucro!”, explicou Massafera em seu Instagram. A artista ainda destaca que esperou três meses para refazer o procedimento, “com toda a cautela necessária”.

A influenciadora Maya Massafera revelou aos seguidores nesta quarta-feira, 19, as complicações resultantes de sua cirurgia para feminilização vocal. A famosa viralizou nas redes sociais ao evitar falar, comunicando-se por gestos de beijos e corações.

Maya Massafera: influencer responde fãs na rede social

Seguindo mais publicações utilizando a função Stories do Instagram, Maya decidiu responder os questionamentos de fãs sobre a sua saúde: “Maya, você não quer falar? Você não quer ajudar outras pessoas?”.

“Óbvio que quero! Mas, como eu disse pra vocês, tenho que fazer no meu tempo e no tempo certo. E só pra deixar claro, o que eu fizer é de coração! Porque eu não sou política pra me cobrarem nada!”, respondeu a influenciadora.