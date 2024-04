Simple Plan lança novo clipe com imagens de shows no Brasil

Atração do festival I Wanna Be Tour, a banda Simple Plan lançou clipe com nova versão de "Welcome to My Life" com imagens do Brasil

A passagem do Simple Plan pelo Brasil rendeu diversas interações entre os membros da banda e os fãs brasileiros. Principal atração do I Wanna Be Tour, festival de música que percorreu cinco cidades no início de março, a banda divulgou nesta quinta-feira, 21, um novo videoclipe de “Welcome to My Life”.

Lançada originalmente em 2004, a música ganhou uma nova versão com batidas de funk e imagens da banda pelo Brasil, que vão desde visitas às praias de Recife e do Rio de Janeiro aos integrantes fazendo caipirinha.

Conhecidos por serem a principal banda do rock emo dos anos 2000, o grupo formado por Pierre Bouvier, Jeff Stinco, Chuck Comeau e Sébastien Lefebvre se consagrou no gênero com os hits “Perfect”, “Shut Up!” e “I’m just a Kid”.