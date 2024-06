Maya Massafera revela que refez cirurgia vocal: "Só vou ter minha voz em 3 meses"

Influenciadora passou por complicações na cirurgia anterior e teve que refazê-la. A operação é parte do processo de transição de gênero

A nova cirurgia foi realizada na última segunda-feira, 24, em São Paulo. Segundo a artista, ela recebeu alta no mesmo dia.

Na semana passada, Maya revelou que teve complicações na primeira operação , que faz parte do processo de transição de gênero.

A influenciadora Maya Massafera anunciou nesta quinta-feira, 27, que refez a cirurgia vocal. Ela informou que já está “ótima e com vida “normal”, em publicações nos stories do Instagram.

Entretanto, Maya explicou que o processo de recuperação deve levar até três meses: “Para os ansiosos e curiosos, eu só vou ter minha voz em três meses. Então, contenha a curiosidade!”.

Massafera viralizou nas redes sociais na última semana ao evitar falar e se comunicar apenas com gestos de beijos e corações. Alguns usuários apelidaram os gestos de “língua Maya Massafera”.



Maya Massafera diz que superou disforia com a voz

A influenciadora também comentou que tinha disforia quando uma pessoa não se sente confortável com as características masculinas ou femininas de seu corpo

de algumas partes de seu corpo quando iniciou a transição. No entanto, afirmou que não possui mais desconfortos em relação a sua voz.