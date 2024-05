Katy Perry alcança 4 bilhões de visualizações com o clipe 'Roar'

Lançado há 10 anos, o videoclipe recordista mostra a cantora pop após sobreviver a uma queda de avião. No início, Katy demonstra dificuldade em se adaptar à floresta, mas logo se envolve com os animais e a natureza, mostrando garra e força.

“Roar” faz parte do quarto disco de estúdio da cantora, “Prism", de 2013. Com o álbum, Katy também lançou outros sucessos, como “Dark Horse” e “Unconditionally”.

Em decorrência da conquista de 4 bilhões de visualizações, a artista se pronunciou em suas redes sociais agradecendo o feito aos seus fãs que assistiram à produção.

No Rock in Rio 2024, Katy Perry foi escalada como uma das atrações principais. O evento deste ano também marca a volta da norte-americana Katy Perry ao Brasil, após seis anos sem vir, e a terceira edição em que ela se apresenta no festival — as anteriores foram em 2011 e 2015.