Fã cearense de Madonna perde emprego por ter ido ao show no RJ

Além disso, a fã expõe que a repercussão de seu vídeo nas redes sociais também influenciou em sua demissão.

"Tive umas faltas por ter dado algumas entrevistas, por ter viajado. Na verdade, até entendo por que fui demitida, mas a Jéssica [colega de empresa], que nunca faltou, que sempre esteve presente", continuou Solange.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Maria Solange também explica que suas faltas, neste mês, foram todas comunicadas e justificadas, mas que apesar disso, a empresa optou pela demissão.

“As minhas faltas foram comprovadas com atestado, até porque estive três dias doente com dengue. Com relação às outras, foi tudo por conta de entrevistas que foram (combinadas) junto com a minha chefe. Foi tudo feito dentro da fábrica, mas tudo bem", questiona.

A cearense finaliza demonstrando que, apesar de ter sido demitida, não perdeu a esperança e já está à procura de novas oportunidades de emprego. "Já estou correndo atrás de outro e com o meu currículo pronto para ser entregue a pessoas e empresas que possam me dar oportunidade".