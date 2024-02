Katy Perry vibra em show de Taylor Swift após briga no passado

Katy Perry compartilhou os destaques da noite nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @katyperry

Katy Perry foi vista vibrando ao som de "Bad Blood" em show de Taylor Swift na The Eras Tour em Sydney, na Austrália. As duas haviam se desentendido há dez anos, mas fizeram as pazes. A artista marcou presença no show junto com Rita Ora e Travis Kelce, namorado de Taylor, nesta quinta-feira, 22. Ela também recebeu uma "pulseira da amizade" de um swiftie antes do show começar. Katy Perry curte o show ao lado de amigos A cantora compartilhou diversos momentos da noite da noite em seu Instagram. "Consegui ver uma velha amiga brilhar esta noite", escreveu.

Rita Ora, atriz e cantora britânica, postou fotos com Taylor Swift e ao lado de Katy Perry na plateia.

Travis Kelce também chamou muita atenção do público conforme se dirigia à área vip do Accor Stadium, palco dos shows da namorada. Ele curtiu o momento junto com as artistas amigas de Taylor. LEIA TAMBÉM | Katy Perry vem ao Brasil em 2024 para o Rock in Rio, diz jornal Confira a Reação de Katy Perry ao som de Bad Blood:

SOCORRO! Katy Perry via Instagram ouvindo “Bad Blood” ao vivo:



“consegui ver uma velha amiga brilhar essa noite.” pic.twitter.com/BxAbBrWOB4 — Info Taylor Brasil (@InfoSwiftBrasil) February 23, 2024

