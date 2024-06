No Domingão, padre Marcelo Rossi chama atenção pela mudança de visual; confira

Convidado do Domingão com Huck, padre falou sobre depressão e a recuperação da saúde física após empurrão em 2019

Crédito: Montagem com imagens do Instagram do Padre Marcelo Rossi

O padre Marcelo Rossi impressionou o público mais uma vez com a transformação corporal desde 2019. Ele foi convidado pelo apresentador do Domingão, Luciano Huck, para falar sobre o processo de tratamento e melhora da depressão no programa deste domingo, 30.

No momento mais depressivo do padre, Marcelo Rossi chegou a pesar apenas 60 quilos, mesmo medindo 1,95 metro. Na escala do Índice de Massa Corpórea (IMS), o padre estava abaixo do peso adequado para a altura nessa época.

