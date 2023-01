Carlinhos Maia e Lucas Guimarães reatam relacionamento: "14 anos juntos"

O casal voltou! Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram, por meio das redes sociais na noite deste sábado, 31, que reataram o casamento. A decisão foi comemorada entre amigos e família da dupla, que celebraram o Réveillon em São Miguel dos Milagres, Alagoas.

A reconciliação foi divulgada no Instagram por meio de publicação do influenciador digital e confirmada por Lucas, nos stories. Carlinhos publicou imagens de sua passagem de ano ao lado do marido e amigos com a legenda: “FELIZ ANO NOVOOO! Amamos vocês”.

Lucas repostou a foto em seu story e escreveu “Vamos fazer 14 anos juntos. Será o melhor ano de nossas vidas, eu creio e vocês?”, confirmando especulação de retorno do casal.

Carlinhos e Lucas estavam juntos na Farofa da Gkay

Antes de anunciar a reconciliação, a dupla Carlinhos Maia e Lucas Guimarães curtiu juntos a festa Farofa da Gkay, que aconteceu em dezembro na cidade de Fortaleza. O acontecimento gerou especulação dos fãs sobre reconciliação do casal.

Nas redes sociais, Carlinhos Maia explicou: “São treze anos e às vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas imaginam que a vida da gente, que trabalha na internet aparecendo, é diferente da delas, em casa. [Imaginam] que a gente tem que superar muito rápido, que não tem que sofrer, que se está junto ou separado, significa que é marketing”.

A fala do influenciador foi seguida de uma explicação sobre o relacionamento. Ele contou que pediu para voltar com o ex-marido, que colocou “algumas condições”. A dupla, no entanto, não retomou o casamento e preferiram continuar apenas amigos.

“A gente não precisa usar a nossa relação para ganhar números de nada. As pessoas que nos acompanham gostam do nosso humor. A parada com Lucas é a seguinte: eu disse ‘cara, eu não estou conseguindo ficar longe de você agora, quero ficar com você, por mais que a gente esteja separado’. Ele consegue. Ele é aquariano”, concluiu.

