Filho de Gusttavo Lima com 7 anos dirige carro e Detran adverte

No último domingo, 30, a influenciadora Andressa Suita publicou um vídeo de seu filho de sete anos, Gabriel, ‘dirigindo’ um carro no modo de piloto automático. A situação envolvendo o primogênito de Gusttavo Lima dividiu opiniões, visto que tudo aconteceu dentro da fazenda da família.

As leis de trânsito não são aplicadas em propriedade privada. Apenas vias públicas, vias internas de condomínios e estacionamento de uso coletivo estão sob essas regras. Por isso, nesse caso, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) não pode responsabilizar os pais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo”, diz o Código de Trânsito Brasileiro no art. 2, parágrafo único.

Entretanto, após a popularidade do vídeo, o presidente do Detran-GO se pronunciou sobre o caso. Segundo ao portal G1, o Delegado Waldir disse repudiar "quaisquer ações realizadas por figuras públicas que podem incentivar conduta similar por parte da população, podendo gerar grave risco de acidentes nas vias públicas e particulares". Durante o registro da mãe, o irmão de 6 anos de Gabriel, filho de Gusttavo Lima, ocupa o banco ao lado do motorista. No decorrer do vídeo, Samuel, o caçula da família, chega a ficar em pé no assento, com a cabeça para fora do teto solar, enquanto o irmão ‘dirige’. A legislação de trânsito brasileira também proíbe que crianças com idade inferior a dez anos e que não tenham atingido 1,45m de altura andem no banco da frente. Eles devem ser transportados nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos.