Rebeca Abravanel pode substituir Eliana no SBT

A filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, é uma das forte candidata para substituir Eliana após sua saída do SBT. Ela está no comando do programa "Roda a Roda" desde 2017

A apresentadora Eliana não renovou seu contrato com o SBT e em breve deixará a emissora de TV. Sua substituta, no entanto, segue uma incógnita entre os espectadores e dentro da empresa, apesar dos nomes que emergem como probabilidades.

Segundo o veículo de informação, Rebeca tem uma boa aceitação pelo público do canal e foi elogiada pela direção da emissora por seu desempenho como apresentadora do programa “Roda a Roda”.

Além disso, a publicação afirma que a filha de Silvio Santos já trabalha com a irmã, Daniela, e alguns diretores no desenvolvimento de seu novo programa para substituir o de Eliana.

Rebeca Abravanel está na TV desde 2016, quando fez sua estreia no “Caldeirão da Sorte”, no próprio SBT. Em 2017, ela assumiu o "Roda a Roda" e segue no comando do projeto desde então. Atualmente, ela está de licença maternidade após o nascimento do primeiro filho.