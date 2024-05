Ex-parceiro de Eliana, Chiquinho desabafa sobre demissão do SBT

A demissão foi uma decisão do animador, após a migração da cantora infantil para a Rede Record no final da década de 1990. O artista comenta que a colega de trabalho teve o pedido de aumento salarial negado por Sílvio Santos , proprietário do SBT.

Conhecido pelo público infantil dos anos 1990 e 2000, o diretor e humorista Edilson Oliveira, criador do personagem Chiquinho, revela os motivos do desligamento do SBT. O artista ficou conhecido pela parceria com a apresentadora de programas infantis da emissora Eliana entre 1998 e 2004.

De acordo com Chiquinho, em entrevista ao canal UOL, o pedido de aumento salarial era justificado após Eliana ter, em 1998, ganhado destaque na condução da atração infantil que apresentava. No entanto, segundo ele, o dono do canal não aceitou a proposta e também escalou Jaqueline Petkovic para o programa.

Edilson Oliveira acrescenta ainda que a amiga já tinha entrado em contato com um dos produtores da Record e estendeu o convite para ele ir junto. “Eu só vou para lá se você for comigo. Pode chegar lá no Eduardo Lafon e pedir o valor que quer ganhar”, relembra a proposta de Eliana.

Após a conversa com a amiga, Chiquinho entrou em contato com o SBT para regularizar a situação com a emissora. “A direção da casa me chamou e falou que eu deveria continuar lá. Mas aquele momento não era mais para ficar, era o momento de ir embora”, explica o parceiro da apresentadora.