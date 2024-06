Enquete A Grande Conquista: Bruno, Fernando ou Kaio? Quem deve ficar?

Crédito: Edu Moraes/Record

Em A Grande Conquista, Bruno, Fernando e Kaio encaram a quinta Zona de Risco. O radialista Guipa também estava na berlinda, mas venceu a Prova da Virada. Agora, restam 14 participantes para o prêmio de R$ 1 milhão e um deles será eliminado nesta quinta-feira, 20. A votação é para ficar.



Os participantes definem entre dois a três nomes para compor a Zona de Risco e o público vota através do R7.com em quem deseja tirar do jogo. Na Prova da Virada, Guipa se deu bem e colocou Kaio Perroni em seu lugar na Zona de Risco.



Enquete A Grande Conquista: 3 participantes na Zona de Risco; quem fica?



Enquete A Grande Conquista 2: como votar?



