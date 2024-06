Fernanda Lima mostra detalhes do apartamento em São Paulo; veja

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Saiba mais sobre o imóvel de Fernanda Lima em SP

“Esse apartamento, eu pesei na mão, de fazer como queria. Não ouvi a opinião de ninguém. Ficou delicado, usei as cores que mais amo, que são cores rosés, cruas na parede. Eu misturo peças modernas, como o sofá, com a mesa que tenho há mais de 20 anos. Um abajur antigo, mas o resto super moderno. Eu sou canceriana, sou uma pessoa de casa. Quer me deixar feliz? Me deixa em casa (risos)", detalha a apresentadora.

Fernanda também afirma: “Estou inaugurando esse apartamento e estou apaixonada. É um apartamento de passagem, quem mais frequenta, sou eu e Rodrigo. As crianças vem, eventualmente".

Sobre estar dividida entre o Brasil e Portugal (onde seus filhos mais velhos moram e estudam), a apresentadora se abre: "Sempre viajei e morei em vários endereços ao mesmo tempo. Depois que encontrei o Rodrigo, que também tem essa alma um pouco itinerante, continuamos com as mudanças de lugar, cidade, casa, sempre… Tem até um certo exagero”.

Fernanda prossegue afirmando que, após ter tido as crianças, surgiu a necessidade de se estabelecerem em um lugar fixo.