Após dez anos, Rodrigo Hilbert encerra contrato de exclusividade com o GNT

Após dez anos, o ator e apresentador Rodrigo Hilbert não renovou seu contrato com o canal de TV por assinatura GNT, do grupo Globo. A informação foi revelada pelo jornal O Globo, no sábado, 23.

Conforme a publicação, o programa apresentado por Rodrigo, Tempero de Família, continuará a ser transmitido, mas em 2024, a atração será reprisada no GNT. Tempero de Família tem 16 temporadas. Rodrigo também apresentou no canal GNT o programa "Bem Juntinhos", com a esposa, Fernanda Lima.

O fim do contrato, no entanto, não impede que Hilbert ainda possa comandar atrações na emissora. O apresentador poderá ter contratos por obra, uma vez que não renovou apenas o contrato de exclusividade.