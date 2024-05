Suposto novo namorado de Anitta, conheça o rapper Peso Pluma

A última aparição de Anitta ao lado de Peso Pluma foi em Las Vegas, nos Estados Unidos, no início de abril, quando jantaram em um restaurante e saíram do local abraçados e depois curtiram uma festa juntos.

“Nós nos amamos muito e acredito que isso é o que importa”, disse a voz de “Funk Generation” à uma rede de televisão do México. Tendo se aproximado ainda mais para a divulgação de “ Bellakeo ”, feat dos artistas lançado em dezembro do ano passado, o suposto casal tem sido visto junto com frequência.

A cantora Anitta pode estar em um novo relacionamento. A novidade ganhou as redes sociais nesta quinta-feira, 23, após a funkeira detalhar sobre sua “relação amorosa” com o rapper mexicano Peso Pluma .

Nascido em 15 de junho de 1999, na cidade de Zapopan, no estado de Guadalajara, México, Peso Pluma iniciou na trajetória musical em 2020 com o álbum “Ah y Qué?”.

Mesmo com uma carreira recente, o artista chegou a conquistar o topo do Spotify no ano passado, sendo o 5º artista mais ouvido da plataforma e com a música "Ella Baila Sola", parceria com Eslabon Armado, a 5ª mais tocada em 2023.

Misturando trap, reggaeton e hip hop, o rapper segue entre os 50 artistas mais ouvidos da plataforma de streaming musical em todo o mundo, com o álbum “Génesis” na 20ª posição dos mais ouvidos mundialmente.